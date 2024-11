Mobbingvorwürfe! Riesige Schlammschlacht um deutsche Olympiasiegerin

Savchenko erhebt Mobbing-Vorwürfe

Im Gespräch mit der Zeitung klagt die 40-Jährige an: „Ich wurde im Verein systematisch gemobbt. In solch einer toxischen Atmosphäre konnte ich unmöglich arbeiten.“

Savchenko, die zudem zweimal Olympia-Bronze und fünf WM-Titel gewonnen hatte, gibt an, der Verein habe sogar verhindert, dass Kinder in ihre Trainingsgruppe wechseln dürfen.

Szolkowy: „Für Chemnitz eine Nummer zu groß“

Verein schlägt zurück! Scharfe Kritik an Olympiasiegerin

Vorwurf: Abfällig gegenüber Kindern geäußert?

Savchenko aus den Niederlanden zurück nach Chemnitz

Ihr Vertrag lief damals eigentlich bis 2024 mit einer Option auf Verlängerung bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand. Sie kehrte stattdessen nach Chemnitz zurück und sagte: „Ich gehe erwartungsvoll an eine neue Herausforderung und werde in meiner zweiten Heimatstadt Chemnitz einen Neustart machen. Mein Aufenthalt in den Niederlanden schien in der Praxis dann doch nicht so gut zu mir zu passen.“