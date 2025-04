Im Langlauf! Biathlon-Star düpiert DSV-Athlet

Der italienische Top-Biathlet Tommaso Giacomel lässt auf ungewohntem Terrain die Muskeln spielen und setzt beim Langlauf ein Ausrufezeichen. Am Ende düpiert er sogar Spezialisten aus Deutschland.

Der italienische Top-Biathlet Tommaso Giacomel lässt auf ungewohntem Terrain die Muskeln spielen und setzt beim Langlauf ein Ausrufezeichen. Am Ende düpiert er sogar Spezialisten aus Deutschland.

Nicht nur mit, sondern auch ohne Gewehr auf dem Rücken ist Biathlon -Star Tommaso Giacomel mehr als konkurrenzfähig: Der Italiener war am Mittwoch in Val di Fiemme auf ungewohntem Terrain im Langlauf unterwegs und gewann prompt ein Rennen.

Giacomel siegte im Rahmen der Five Nations Trophy über die zehn Kilometer und verwies mit einer Gesamtzeit von 25:16 Minuten namhafte Konkurrenz auf die Plätze. Knapp hinter dem 25-Jährigen: sein Landsmann Elia Barp, hauptberuflich Langläufer. Dritter wurde mit 35 Sekunden Rückstand der deutsche Langläufer Friedrich Moch, im vergangenen Winter immerhin Zwölfter des Gesamtweltcups.

Auch Fillon Maillet, Kühn, Zobel und Rees dabei

Giacomel, der im Januar in Ruhpolding sein erstes Biathlon-Weltcuprennen gewonnen hatte, bestätigte damit seine gute Form. Doch auch weitere Biathleten, die sich im Langlauf messen wollten, standen am Start. So belegte Quentin Fillon Maillet aus Frankreich einen guten vierten Platz.