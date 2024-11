Schwer gestürzter Ex-Ski-Star im doppelten Babyglück!

„Willkommen in der Familie“

„Ich bin extrem aufgeregt, euch die Welt zu zeigen – stolz und voller Vorfreude“, schrieb Caviezel in seinem Beitrag. Unter dem Bild von den Füßen der Zwillinge mit den Händen der Eltern, verkündete er die Namen der beiden: Nala Rose und Maleo Mauro und hieß sie „Willkommen in der Familie“. Der Ski-Profi und Landsmann Loïc Meillard zählte zu den ersten Gratulanten: Er kommentierte den Beitrag mit einem von Herzchen umrahmten Smiley und applaudierenden Händen.

Schwere Verletzungen führten zu Karriereende

Vor einem Jahr beendete Caviezel seine erfolgreiche Karriere. In der Saison 2019/2020 konnte er die kleine Kristallkugel im Super-G gewinnen. Auch bei der Weltmeisterschaft 2017 in St. Moritz konnte er die Bronzemedaille in der Kombination erringen. Insgesamt startete der Schweizer bei 110 Weltcup-Rennen, wovon er 12 mit einer Podest-Platzierung beendete.