Ski alpin: Slalom-Weltcup in Levi mit Feller, Hirscher und Straßer live in TV, Stream & Ticker

SPORT1 17.11.2024 • 07:00 Uhr Am Sonntag startet die Weltcup-Saison für die Slalom-Spezialisten mit den Top-Stars Clement Noel, Manuel Feller und DSV-Star Linus Straßer. So können Sie den Saisonauftakt in Levi live im TV und Stream verfolgen.

Im finnischen Levi steht am heutigen Sonntag der erste Slalom der Männer im Rahmen der neuen Weltcup-Saison auf dem Programm. Der erste Lauf startet um 10 Uhr. Um 13 Uhr kämpfen die 30 besten Fahrer im zweiten Lauf um den Sieg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit von der Partie ist auch Kitzbühel-Sieger Linus Straßer. Es ist der erste Slalom des WM-Winters am Sonntag nach dem gelungenen Saisonstart mit Platz 22 im „Riesen“ von Sölden. „Ich freue mich total auf Levi“, sagt Straßer, aus mehreren Gründen. Da ist der „coole Hang“ 170 km nördlich des Polarkreises. Da ist die positive Anspannung vor dem Auftakt in seiner Spezialdisziplin. Aber da ist vor allem: Ein richtig gutes Gefühl.

So können Sie den Slalom der Männer in Levi heute live im TV und Stream verfolgen:

TV: Eurosport

Stream: discovery+

Ticker: Sport1.de und SPORT1 App

Straßer kämpft um Kristallkugel im Slalom

In diesem Jahr will Straßer nach zwei Platz im letzten Jahr um die kleine Kristallkugel im Slalom-Weltcup mitfahren. In der vergangenen Saison, mit Siegen bei den Klassikern in Kitzbühel und Schladming sowie Rang zwei in der Disziplinwertung Straßers erfolgreichste, habe er die ersten Rennen noch „ein bisschen vergeigt“, meint der Münchner. Nun will er direkt den Angriff auf Slalom-Dominator Manuel Feller starten.

Der Österreicher zählt auch in diesem Weltcup-Winter zu den großen Favoriten, neben den starken Norwegern, den Schweizern und Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei den Männern komplettieren Sebastian Holzmann, Adrian Meisen und Anton Tremmel das Aufgebot um Straßer.

Hirscher gewann bereits drei Mal in Levi

Nach seinem Comeback in Sölden wird Weltcup-Rückkehrer Marcel Hirscher auch beim Slalom in Levi an den Start gehen. Der 35-Jährige, der nach seiner Rückkehr in den Weltcup für die Niederlande an den Start geht, konnte bereits drei Mal in Finnland gewinnen, zuletzt 2018 bei seinem bislang letzten Auftritt dort.

Die Sieger von Levi erhalten traditionell ein Rentier zur Adoption. Hirscher „besitzt“ dort bereits „Ferdl“, „Leo“ und „Mr. Snow“. Dass am Sonntag ein viertes Tier dazu kommt, ist nicht zu erwarten, wenngleich Hirscher meinte: „Ich mache kontinuierlich kleine Fortschritte im Material und im Skifahren und bin damit ich zufrieden.“

-----