Biathlon-Star trifft harte Entscheidung

Nun gab sie überraschend eine harte Entscheidung bekannt: Sie wird einen frühzeitigen Weihnachtsurlaub einlegen. Dies teilte sie in den sozialen Netzwerken während des Weltcup-Wochenendes in Hochfilzen mit.

„Leider ist es nicht so gekommen“

„Ich habe wirklich geglaubt, dass meine Form diese Woche besser sein würde, aber leider ist es nicht so gekommen“, schrieb Öberg bei Instagram . In Hochfilzen landete sie im Sprint auf dem 66. Rang und verpasste damit die Qualifikation für die Verfolgung.

Ob Öberg nach dem Weihnachtsurlaub stärker zurückkommt, wird sich zeigen. Für ihre Team-Kolleginnen steht am Sonntag in Hochfilzen der Staffel-Wettbewerb an. Nach dem schwedischen Sieg in Kontiolahti geht die Staffel dieses Mal ohne Hanna Öberg an den Start.