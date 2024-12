Biathlon: Weltcup-Sieger übergibt sich im Ziel! „Mein Magen hat sich komplett umgedreht!"

Der norwegische Biathlon-Newcomer Martin Uldal läuft beim Sprint in Annecy allen davon und feiert seinen ersten Weltcup-Sieg. Über wenig appetitliche Szenen im Ziel kann der Jungstar deswegen lachen.

Martin Uldal war beim Sprint in Annecy der Mann des Tages. Doch nachdem der norwegische Biathlon -Newcomer gerade die Ziellinie überquert und über seinen ersten Sieg in seinem erst dritten Weltcup-Einzelrennen gejubelt hatte, ging plötzlich gar nichts mehr. „Mein Magen hat sich komplett umgedreht. Das macht er manchmal. Das habe ich sofort nach dem Rennen gemerkt“, berichtete der 23-Jährige dem NRK . Die Folge: Im Zielraum übergab er sich wie ein Wasserfall.

Wenige Augenblicke später konnte Uldal aber schon wieder lachen. „Es war wirklich fantastisch. Es gibt nichts mehr zu sagen. Es war großartig. Normalerweise rede ich sehr viel, aber jetzt bin ich nicht so gesprächig“, scherzte er nach einem grandiosen Auftritt, der ihn selbst fast sprachlos machte. Der fehlerfreie Norweger verwies seinen Landsmann Johannes Thingnes Bö, dem nach einer Strafrunde 1,4 Sekunden zum dritten Sieg in Folge fehlten, in einem wahren Herzschlagfinale auf den zweiten Platz.