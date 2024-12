Turbo-Schütze sticht Bö aus - Horn stark

Turbo-Schütze sticht Bö aus

Norwegens Schnellschütze Martin Undal zeigt beim Weltcup in Annecy-Le Grand Bornard eine fehlerfreie Leistung und besiegt Johannes Thingnes Bö in einem Herzschlagfinale. Die deutschen Biathleten schnuppern in Frankreich am Podest, jedoch reicht es am Ende nicht ganz.