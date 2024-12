Comeback von Ski-Star verzögert sich: "Nicht so gelaufen wie geplant"

Über Jahre hinweg stellte sich insbesondere im Slalom meist nur die Frage, ob Mikaela Shirffrin oder Petra Vlhova den Kampf der Gigantinnen für sich entscheidet. Aktuell sind die beiden Top-Stars der vergangenen Jahre aber beide nicht in der Lage, Rennen zu bestreiten. Während Shiffrin nach ihrem Sturz im Riesenslalom von Killington wohl bald wieder einsatzfähig ist, gibt es bei Vlhova wenig erfreuliche Nachrichten.

„Die Dinge sind nicht ganz so gelaufen wie geplant, aber wir sind uns einig und setzen uns für Petras Rückkehr in den Leistungssport ein. Wir erwarten bis Ende Dezember mehr Klarheit über ihre Fortschritte“, zitiert die FIS den slowakischen Cheftrainer Mauro Pini.

Vlhova in Spezialbehandlung: Weitere Tests geplant

Immerhin deuten sich langsam, aber sicher Fortschritte an. So sollen medizinische Tests in Genf eine „gute Stabilität des operierten Knies bestätigt“ haben. Aktuell unterzieht sich die Slowakin einer „fünfwöchige Spezialbehandlung“, ehe für Mitte Januar weitere medizinische Tests geplant seien, welche sich auf „die Wiederherstellung der grundlegenden Skitechniken konzentrieren“ sollen.