Brisanter Verdacht um deutsche Biathleten - kann das wahr sein?

Die deutschen Biathlon-Männer enttäuschen erneut. Nach dem Sprint in Antholz wird in den eigenen Reihen ein brisanter Verdacht geäußert.

Haben die deutschen Biathleten ein Angst-Problem? Beim Weltcup-Sprint der Männer in Antholz konnten die DSV-Männer erneut nicht mit der Spitze mithalten . Und erneut waren die anhaltenden Schwierigkeiten am Schießstand ausschlaggebend.

„Das Ziel muss mindestens 90 Prozent Trefferquote sein“, befand Dahlmeier zu den zahlreichen Fehlschüssen. Die Bedingungen am Schießstand seien sehr gut gewesen: „Natürlich kann die Höhenlage und Anstrengung auf der Strecke dazu führen, dass das Ergebnis nicht so gut ist – aber das darf nicht der Anspruch der deutschen Mannschaft sein, dass man keinen Anschlag fehlerfrei beenden kann.“

„Abklopfen, ob jemand Angst hat“

Er stecke zwar nicht im Kopf der Athleten, wenn dieser den Schießstand betrete. Aber: „Wenn man hört, was sie danach sagen und womit sie sich oft befassen an den Tagen vorher, glaube ich, dass es nicht ganz angstfrei ist.“

Alles eine Frage des Kopfes also? „Wir müssen uns diesem Thema stellen. Wir sind nicht so weit weg, wie es in der Ergebnisliste aussieht, aber wir müssen dieses Thema Schießen in den Griff kriegen.“ Er wolle Hilfestellung geben, aber „den letzten Schritt muss der Athlet selbst machen.“