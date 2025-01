TV-Experte wettert gegen Weltmeister: "Der soll endlich aufhören!"

Zoff im Ski-Zirkus! Schon seit geraumer Zeit gilt Henrik Kristoffersen als streitbarer Sportler, nun ist er wieder einmal in den Schlagzeilen. Am vergangenen Sonntag schied der Norweger - zweimaliger Weltmeister - im strömenden Regen beim prestigeträchtigen Slalom am Ganslernhang in Kitzbühel bereits im ersten Durchgang aus.