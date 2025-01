Fünfter in Kitzbühel: Straßer knapp am Podium vorbei

Clement Noel profitiert vom Ausscheiden der beiden Führenden und siegt in Kitzbühel. Vorjahressieger Linus Straßer fehlen in einem engen Rennen nur 0,09 Sekunden zu Platz drei.

Zunächst hatte sein Landsmann Steve Amiez zu viel riskiert und war kurz vor dem Ziel in guter Position liegen fast an einem Tor vorbeigefahren. Amiez kämpfte sich zwar zurück auf die Strecke, kam aber mit über sechs Sekunden Rückstand ins Ziel. Nur wenig später erwischte es dann auch den führenden Norweger Timon Haugan, der schon nach wenigen Toren ausschied.

Ski Alpin: Vorjahressieger Straßer verpasst Podest knapp

Vorjahressieger Linus Straßer verpasste in Kitzbühel seine erste Podestplatzierung in diesem Winter nur knapp. Der 32 Jahre alte Münchner verbesserte sich mit einem guten zweiten Lauf vom neunten auf den fünften Platz, zum drittplatzierten Lucas Pinheiro Braathen fehlten ihm in einem knappen Rennen nur 0,09 Sekunden.

Im vorletzten Slalom vor der WM in Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar) erreichte Straßer damit sein zweitbestes Ergebnis in dieser Saison.

Generalprobe für die WM ist am kommenden Mittwoch der traditionsreiche Nachtslalom in Schladming. Am Tag zuvor findet dort auch ein Riesenslalom statt. das letzte Rennen vor der WM ist dann am Sonntag (2. Februar) die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen.