Vierschanzentournee: Nach Schummelvorwürfen - Lundby rudert zurück

Nach zwei Springen bei der Vierschanzentournee war die Dominanz der Österreicher so erdrückend, dass sich einige Experten in der Folge zu Schummelvorwürfen hinreißen ließen, darunter auch die frühere Skispringerin Maren Lundby.

Nun hat sich Lundby für ihre Ausdrucksweise entschuldigt. „Ich hätte diese Worte nicht nutzen sollen. Das bereue ich“, zeigte sie sich in einem Dagbladet-Interview einsichtig. Insbesondere das Wort „krank“ könne missverstanden werden. „Und ich denke, das ist genau das, was in Österreich passiert ist. Viele haben mir geschrieben und gemeint, ich sei verrückt. [...] Ich werde mich nächstes Mal anders ausdrücken.“