Wut über Nackt-Werbung: "Sind doch keine Pornodarsteller!"

In Norwegen macht Langlauf-Superstar Johannes Hösflot Kläbo mit nacktem Oberkörper Werbung für Süßigkeiten. Der Protest ist so heftig, dass die Anzeige zurückgenommen wird.

Auf der Strecke dominiert Langlauf-Superstar Johannes Hösflot Kläbo fast nach Belieben. Vor wenigen Tagen sicherte sich der Norweger zum vierten Mal den Gesamtsieg bei der Tour de Ski , in der Gesamtwertung des Weltcups führt er auch.

Außerhalb der Loipe sorgt der 28-Jährige derzeit aber auch in anderer Hinsicht für Schlagzeilen. Der Grund: eine Werbekampagne, die ihn mit nacktem Oberkörper und einer Tüte Süßigkeiten in der Hand zeigt.

Heftige Kritik an Werbung mit Superstar

Dabei stören sich die Kritiker sowohl am freien Oberköper des fünfmaligen Olympiasiegers als auch an der Botschaft, die vor allem an Kinder gerichtet war.