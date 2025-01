Kuss- und Sexverbot! Langlauf-Star mit kurioser Ankündigung

Der norwegische Langläufer Johannes Hösflot Kläbo hat am Sonntag zum insgesamt vierten Mal die Tour de Ski gewonnen. Grundlage dafür war unter anderem ein rigoroses Verbot, das er sich selbst auferlegt hat.

Johannes Hösflot Kläbo hatte am Sonntag allen Grund zum Feiern. Im italienischen Val di Fiemme sicherte sich der 28-jährige Norweger seinen vierten Gesamtsieg bei der Tour de Ski . Doch eine ausgelassene Jubelszene blieb aus.

Kein Kuss für Langlauf-Superstar

Für die beiden gab es keinen Siegerkuss, nicht einmal per Handschlag gratulierten sie sich, auch eine Umarmung war tabu. Der norwegische Mannschaftsarzt schaute penibel darauf, dass sich alle an die Regeln hielten.

Als Kläbo später mit Pernille in eine Gondel stieg, trug er sogar eine FFP2-Maske. „Ich muss darauf achten, dass ich einen guten Abstand halte. Das ist das Wichtigste“, sagte er und erklärte der Tageszeitung Dagbladet sein distanziertes Verhalten: Pernille hatte Silvester auf einer großen Party in Madrid gefeiert. Kläbo will offenbar mit aller Macht versuchen, dass er sich bis Ende Februar und der Weltmeisterschaft keinen Infekt einfängt.