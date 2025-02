Ski-WM heute: Riesenslalom der Männer LIVE im TV, Stream und Ticker

Der nächste Tag bei der Ski-WM in Saalbach steht an - und es gibt nach den Frauen am Donnerstag am Freitag die Entscheidung im Riesenslalom der Herren. Um 9.45 Uhr beginnt der erste Lauf. Die Entscheidung folgt um 13.15 Uhr.

Ski-WM heute: So verfolgen Sie Riesenslalom der Männer Live im TV, Stream und Ticker

Zu den klaren Favoriten zählt auch wieder Marco Odermatt, der den Titel in diesem Jahr verteidigen will. Der Schweizer gewann bei der WM in Saalbach bereits souverän die Goldmedaille im Super-G. Am Mittwoch verzichtete er auf die Team-Kombi, um am Freitag in Bestform zum Riesenslalom antreten zu können. Denn bei der Abfahrt am Sonntag enttäuschte Odermatt auf ganzer Linie und wurde am Ende nur Fünfter.