Ein Wunderkind, dessen Stern schnell verglühte

Bereits in ganz jungen Jahren räumt Toni Nieminen im großen Stil ab. 1994 schreibt der finnische Skispringer ein letztes Mal Geschichte - ehe er bald darauf in der Versenkung verschwindet.

Am 17. März 1994 – heute vor 31 Jahren – knackte der Finne Toni Nieminen als erster Skispringer die magische Grenze von 200 Metern und setzte auf der Skiflugschanze im slowenischen Planica erst nach 203 Metern zur Landung an.

Nieminen stellt Fabelweltrekord auf

Früher Aufstieg, früher Absturz

Doch so kometenhaft sein Aufstieg war, so schnell verglühte sein Stern. In den Folgejahren konnte er - auch aufgrund von körperlichen Problemen - zu keiner Zeit mehr an die Erfolge aus der Saison 1991/92 anknüpfen und feierte nur noch einen einzigen weiteren Weltcup-Sieg: 1995 in Kuopio.