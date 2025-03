Emotionaler Moment für Ski-Ikone Hirscher

Hirscher freute sich in den sozialen Medien extrem: „Es ist unglaublich, was sich aus unserem ersten gemeinsamen Ski-Test entwickelt hat - großen Respekt an dich und das gesamte Van-Deer-Team für den Sieg im Slalom-Weltcup.“

Hirscher emotional: „Fühlt sich surreal an“

Der Erfolg fühle sich für ihn „irgendwie surreal an“, sagte Hirscher: „Dies war erst unser dritter Weltcup-Winter und es fühlt sich an, als hätte unsere Reise gerade erst begonnen. Henrik den Slalom-Weltcup in Sun Valley gewinnen zu sehen, war ein emotionaler Moment“

Trotzdem sei der Erfolg von Kristoffersen nun auch für ihn ein versöhnlicher Abschluss. „Das sind die Momente, in denen einem bewusst wird, was unser Team in so kurzer Zeit gemeinsam bereits erreicht hat. Ich bin glücklich, stolz und sehr dankbar gegenüber allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben“, sagte Hirscher.