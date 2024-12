Großer Hirscher-Schock!

SPORT1 03.12.2024 • 09:48 Uhr Marcel Hirscher verletzt sich im Training schwer. Der Ski-Superstar muss seine Saison beenden - und deutet sein endgültiges Karriereende an.

Bittere Nachrichten für Marcel Hirscher! Der Österreicher, der nach seinem Comeback für die Niederlande an den Start geht, fällt für den Rest der Saison aus. Das gab der 35-Jährige auf Instagram bekannt.

Der achtmalige Gesamtweltcupsieger hatte sich am Montag beim Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss zugezogen.

„Letzte Fahrt der Saison. Was bleibt, ist die Liebe zum Skifahren. Vielen Dank an alle für die Unterstützung“, schrieb Hirscher auf Instagram zu einem Video, das ihn beim Training zeigt.

Dort ist jedoch auch zu sehen, wie Hirscher wegrutscht und seine Fahrt abbricht. Dabei schreit er laut auf.

Hirscher lässt Frage nach Zukunft offen

In einer Mitteilung wird Hirscher zudem recht nüchtern zitiert: „Kreuzband weg, Projekt vorbei.“ Weiter heißt es: „Zum ersten Mal muss ich die schmerzhafte Erfahrung Kreuzbandriss machen, wo so viele bereits durch mussten. Was bleibt, ist, dass diese acht Monate intensiv waren und ich viel Spaß hatte.“

Hirscher wurde bereits am Montagabend in Graz erfolgreich operiert. Ob er im kommenden Weltcup-Winter noch einmal zurückkehrt, ließ er offen: „Wie es beim Skifahren leider so ist: Part of the Game. Vielleicht bin ich jetzt endgültig fertig mit meiner Reise.“

Hirscher hatte zum Saisonstart eine spektakuläre Rückkehr in den Ski-Zirkus gefeiert - nach zuvor fünf Jahren Pause.