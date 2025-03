Snowboard: Hofmeister siegt erneut - und geht in Führung

SID 01.03.2025 • 14:49 Uhr Im vorletzten Parallel-Riesenslalom der Saison setzt sich die Deutsche im Disziplin-Weltcup an die Spitze.

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat den vorletzten Parallel-Riesenslalom der Saison souverän gewonnen und sich erstmalig in diesem Winter an die Spitze der Gesamtwertung in dieser Disziplin gesetzt. Beim Weltcup im polnischen Krynica triumphierte die Gesamtweltcupsiegerin mit ihrem dritten Sieg in Serie im Finale gegen Michelle Dekker aus den Niederlanden, die die Ziellinie nicht überquerte. Dritte wurde die Schweizerin Julie Zogg.

„Ich muss das erst mal realisieren. Gerade bin ich richtig glücklich“, sagte Hofmeister nach dem Rennen: „Das Ziel war heute, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, mich nur auf mich zu konzentrieren. Ich habe daher auch nicht gesehen als Tsubaki Miki ausgeschieden ist.“

Nachdem die Gesamtweltcup-Führende aus Japan bereits im Viertelfinale gescheitert war, zog Hofmeister erstmalig in dieser Saison in der Wertung des Parallel-Riesenslaloms an der Konkurrentin vorbei. Trotz eines enttäuschenden Saisonstarts mit keiner Top-Platzierung aus den ersten acht Rennen liegt die Verteidigung der kleinen Kristallkugel nun ganz in der Hand der Deutschen.

Auf dem Weg zu ihrem sechsten Saisonsieg schaltete die 28-Jährige im deutschen Achtelfinale zunächst Cheyenne Loch aus, die das Rennen damit auf Rang 16 beendete. Bei den Männern konnte Elias Huber seinen Premieren-Sieg beim letzten Weltcup im kanadischen Val St. Come nicht wiederholen. Der Deutsche schied bereits im Viertelfinale aus und belegte den sechsten Platz.

