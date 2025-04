"Bruch mit der Tradition" - Biathlon-Knall sorgt für Empörung

Zum Hintergrund: In der vergangenen Biathlon -Saison hatte Knotten mit Platz 14 im Gesamtweltcup die zweitbeste Leistung im norwegischen Team abgeliefert, nur Maren Kirkeeide war noch besser. Dennoch wird Knotten im kommenden Winter nicht zum Nationalteam gehören , das gab der norwegische Verband am vergangenen Donnerstag bekannt.

So soll Knotten in einem Gespräch Verbesserungsvorschläge für das Training in der kommenden Olympiasaison angebracht, und nicht in allen Unterpunkten mit dem Trainerteam harmoniert haben.