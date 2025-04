Diese Wintersport-Stars haben ein Jahr vor Olympia aufgehört

Eine ungewöhnlich große Rücktrittswelle ein Jahr vor den Olympischen Spielen, denn noch mehr Wintersport-Stars hängen Skier und Co. an den Nagel.

Die Biathlon-Brüder überraschen die Fans

Johannes Thingnes Bö: Der Norweger verkündete überraschend sein Karriereende mit erst 31 Jahren. Bei der WM in Lenzerheide krönte er sich mit drei weiteren Goldmedaillen zum alleinigen Rekord-Weltmeister (23 Titel). „Jetzt ist es an der Zeit, meine Familie in den Vordergrund zu stellen“, hatte der fünffache Gesamtweltcupsieger unter Tränen erklärt.