Nach Biathlon-Knall: Ex-Deutschland-Trainer hat neuen Job!

Nur wenige Monate nach seinem Rücktritt als DSV-Coach hat Uros Velepec eine neue Herausforderung angenommen. Der 57-Jährige wird Cheftrainer in Polen. Dies bestätigte nun auch der polnische Verband, nachdem es zuletzt schon Gerüchte gegeben hatte.

Velepec hatte erst nach der Biathlon -WM Ende Februar seinen Rücktritt als Trainer der deutschen Herren bekanntgegeben. Obwohl die Saison nicht sonderlich erfolgreich lief, hat es dem erfahrenen Coach daraufhin nicht an Optionen gefehlt.

„Nachdem ich Deutschland verlassen hatte, bekam ich viele Angebote, sogar im Olympiajahr. Ich war überrascht. Ich dachte, ich würde ein Jahr Pause machen“, erklärte der Coach in der offiziellen Mitteilung.

Velepec: „Ich kann das Potenzial sehen“

Letztlich entschied sich Velepec für den Job in Polen, da er hier großen Raum für Verbesserungen erkennt. „Ich kann das Potenzial sehen. Es wird nicht einfach sein, es ist ein langer Prozess, aber wir wollen aus dem Schatten treten und zeigen, dass es auch Polen kann“, zeigte er sich top-motiviert.

Offiziell tritt Velepec seine neue Aufgabe am 1. Mai an und möchte verschlafene Entwicklungen nachholen. „Es ist nicht so, dass unsere Athleten früher besser waren. Andere haben sich einfach weiterentwickelt, und wir sind geblieben, wo wir waren. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das zu ändern”, erklärte er.