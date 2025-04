Nach DSV-Rücktritt: Ex-Bundestrainer offenbar mit neuem Job

Polnischer Verband kündigt Veränderungen an

Ein Sprecher des Verbandes sagte polnischen Medien lediglich, dass es Veränderungen im Trainerstab geben werde. Ob Velepec, der in seiner Karriere schon die slowenischen Herren sowie die ukrainischen Damen betreute und 2022 zum Deutschen Skiverband wechselte, damit gemeint ist, ist unklar.

Velepec war erst Co-Trainer beim DSV und übernahm nach dem Rücktritt von Mark Kirchner 2023 die Hauptverantwortung für das deutsche Herrenteam - zunächst mit Erfolg, in der abgelaufenen Saison aber mit vielen Wermutstropfen. Vor allem am Schießstand konnten die deutschen Herren zu selten ihr Leistungsvermögen abrufen und verloren den Anschluss an die Weltspitze.