Üble Betrugsvorwürfe erschüttern eine ganze Sportart

Denn während des Turniers wurden Betrugsvorwürfe gegen das chinesische Team laut, die von Tag zu Tag an Bedeutung gewannen, desto mehr Hinweise darauf gefunden wurden. Am Ende verpasste Underdog China (Platz 17 im World Ranking) nur knapp eine Medaille und belegte Rang vier.

Üblicherweise passiert dies in einer ansonsten als sehr fair geltenden Sportart aus Versehen und wird vom jeweiligen Team sofort zugegeben, woraufhin der betroffene Stein im Idealfall noch unterwegs gestoppt und aus dem Spiel genommen wird.

Genau dies tat China aber wiederholt nicht und schien den Kontakt stattdessen sogar bewusst herzustellen, um den jeweiligen Stein in die gewünschte Richtung zu stoßen.

Dieses Curling-Video löst einen Aufschrei aus

In diesem Ausschnitt wirkt es zumindest so, als ob der Chinese Li Zhichao im letzten Moment den Kontakt zum Stein bewusst mit seinem Besen suchte, um dessen Richtung zu ändern.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Die Norweger hatten dies sofort bemerkt, da auch kleine ungewöhnliche Richtungsänderungen erfahrenen Curling-Spielern in der Regel auffallen - den Offiziellen entging dies jedoch und Norwegens Team ging vergeblich in Austausch mit den Chinesen, die nichts bemerkt haben wollten.

Curling-WM: Darum gibt es keinen Videobeweis

Wie der Weltverband “World Curling“ auf Nachfrage erklärte, ist der Videobeweis zudem nicht erlaubt gewesen, da er nicht in jeder Partie dieses Wettbewerbs zur Verfügung hätte gestellt werden können.

Norwegen entschied sich nach dem Gespräch mit den Chinesen dazu, aus der Situation kein größeres Fass aufzumachen und auch danach keinen Protest einzulegen, was im Curling auch sehr unüblich ist.

Am Ende setzte sich China in dem WM-Viertelfinale denkbar knapp mit 8:7 aus - womöglich auch dank dieses Steins. Li Zhichao und Chinas Coach Weidong Tan betonten nach dem Spiel aber, dass sie keinen Kontakt bemerkt hatten.

Australiens ehemaliger Skip Jay Merchant fand auf Social Media klare Worte: „Ich habe in den letzten 15 Jahren gegen China gespielt. Es ist ein Team, dem ich auf dem Eis nie vertraut habe - und das aus gutem Grund. Für so etwas gibt es im Curling keinen Platz. Sie müssen Sanktionen erwägen.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Betrog China auch gegen das deutsche Team?

Was die Situation noch bedenklicher und ein Versehen unwahrscheinlicher macht: Es gibt laut theCurlingnews rund um Chinas Team weitere strittige Situation - unter anderem auch in dem Spiel gegen die deutsche Mannschaft.

Dort soll ebenfalls ein Stein bewusst angestoßen worden sein - diesmal mit dem Fuß -, was Deutschland demnach einen wichtigen Zähler in diesem End kostete, China gewann am Ende mit 11:10.