„Völlig beispiellos, im negativen Sinne!“ Schwere Vorwürfe gegen Skisprung-Verband

„Am besten kann man es so beschreiben, dass es sich anfühlt, als ob ich im Nichts schweben würde. Ich habe keinen gar Halt gehabt“, berichtete Johansson nun der norwegischen Zeitung Gudbrandsdalen Dagningen .

„Völlig beispiellos, im negativen Sinne“

Als Johansson nach der WM beim Weltcup in Oslo aufschlug, passierte sein Anzug sogar die Kontrolle, doch wenige Stunden später folgte die Suspendierung. „Wir haben das Gefühl, dass Robert suspendiert wurde, weil er Norweger ist“, sagte sein Anwalt Nicolai Løland Dolva deshalb.

Johansson legte Einspruch gegen die Sperre ein, die aber erst nach dem letzten Weltcupspringen in Planica aufgehoben wurde. So verpasste der Norweger insgesamt sieben Springen, was ihn viel Geld kostete.