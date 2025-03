WM-Skandal immer größer: FIS suspendiert drei weitere Norweger

Nach weiteren Untersuchungen wurden erneut Skispringer aus dem Verkehr gezogen. Dies teilte die FIS am Donnerstag mit.

Der Skiweltverband FIS hat im Zuge des Manipulationsskandals bei der WM in Trondheim drei weitere norwegische Skispringer wegen akuter Verdachtsmomente suspendiert. Dies teilte die FIS am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Oslo mit.