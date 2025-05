Ski-Star meldet sich nach Horror-Crash zurück

Der lebensbedrohlich verletzte Franzose musste aufgrund von Hirnblutungen umgehend notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt werden.

Umso unglaublicher ist der Weg, den der Alpin -Star seit dem Horror-Crash hinter sich gebracht hat. Regelmäßig hält der 30-Jährige seine Fans mit Videos und Texten auf dem Laufenden - und lässt seine Follower nur so staunen, wie schnell es in der Reha vorwärts geht.

„Zurück im Spiel. Das fühlt sich wirklich gut an. Schritt für Schritt nehme ich das Gefühl und die Intensität wieder auf“, zeigte er sich kürzlich erfreut und präsentierte seine Fitness mit einem Bild vom Ergometer und einer Trainings-Session auf der Tartanbahn und im Sand. Dabei wirkt Sarrazin schon wieder erstaunlich agil.

Sarrazin blickt auf bewegende Zeit zurück: „Mit der Narbe nicht immer leicht zu leben“

In seinem neuesten Post teilte Sarrazin ein Kurzvideo, das seine Interaktion mit den Ärzten zeigt. „Der Weg, den wir seitdem zurückgelegt haben, ist schon riesig, und ich bin wirklich froh darüber“, zeigte er sich glücklich.

Der Ski-Star blickte allerdings auch die schwierigen Momente, die er seit seinem Sturz überstehen musste. „Alles begann mit einer Notoperation, wegen eines großen Hämatoms. Komplikationen sollten vermieden werden“, so der Speed-Spezialist.

„28 Tage später habe ich langsam mit der Reha begonnen. Mein Körper hatte sich zunächst in den Schutzmodus gesetzt und die Schmerzen kamen später: Knieverstauchung, empfindlicher Knöchel“, blickte er zurück. Bei einem Neuro-Check sei ihm dann klar geworden, „wie viel Glück“ er hatte. „Mit der Narbe war es nicht immer leicht zu leben, aber heute geht es mir besser“, erklärte er.

Nach seinem Sturz hatte es für Sarrazin noch Priorität, Schritt für Schritt ins normale Leben zurückzukehren, jedoch unterstrich er bereits vor rund zwei Monaten seine Hoffnung auf die Rückkehr in den Ski-Weltcup : „Ich bin ein bisschen verwundert, dass ich mich so gut und schnell erholt habe.“

Er habe „keine neurologischen Schäden“ davongetragen, was insbesondere der raschen Not-OP zu verdanken war. „Mir ist bewusst geworden, dass ich nicht weit davon entfernt war, nicht mehr dabei zu sein, also ist, egal was passiert, nur positiv,“ machte er klar.