Tragischer Grund: Ski-Star wird bei Rückkehr emotional

Der französische Ski -Star Alexis Pinturault ist zurück auf den Brettern. Der 34-Jährige postete in den sozialen Medien ein Bild, auf dem er nach seiner langen Verletzungspause beim Skifahren zu sehen ist. Zwar sind das für alle Ski-Fans erfreuliche Nachrichten, jedoch hatte der Post des Routiniers auch eine sehr traurige Note.

„Erste Kurven heute mit tiefen Gedanken an Margot Simond und ihre Familie“, schrieb Pinturault. Damit erinnerte er an die Ende April verunglückte französische Nachwuchs-Hoffnung .

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Margot Simond zählte als französische Juniorenmeisterin im Slalom zu den größten Talenten des Landes. Simond verstarb jedoch im Alter von 18 Jahren nach einem schweren Trainingsunfall in Val d‘Isère. Das Ski-Juwel wollte am Show-Event „Red Bull Alpine Park“ teilnehmen und verunglückte in einem Trainingslauf auf der Rennstrecke.