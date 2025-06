Brisante Regeländerung verärgert Ski-Superstar

Eine neue Weltcup-Regel sorgt für Aufsehen in der Skiwelt - auch bei Superstar Marco Odermatt . „Das wäre für mich und diverse andere Athleten ein Riesen-Unsinn“, sagte er bei der Schweizer Zeitung Blick .

Was den Ski-Dominator so verärgert? Ab der nächsten Saison sind bei Weltcups Karbon-Schienenbeinschoner nicht mehr erlaubt.

Odermatt mit brisanten Vorwürfen

FIS-Generalsekretär Michel Vion hat die Regel-Entscheidung bei der Kronen Zeitung daher so erklärt: „Natürlich verstehen wir die Athleten, die so schnell wie möglich sein wollen und dieses Ziel über alles andere stellen. Und in manchen Fällen können diese Schoner auch einen positiven Effekt bei gesundheitlichen Problemen haben.“