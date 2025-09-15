Schwerer Sturz: Ski-Ass im künstlichen Koma!

Johannes Vehren 15.09.2025 • 09:31 Uhr Skirennfahrer Matteo Franzoso stürzt im Training schwer. Der Italiener wird ins Krankenhaus geflogen und ins künstliche Koma versetzt.

Große Sorgen um Skirennfahrer Matteo Franzoso! Der Italiener ist bei einem Trainingslauf im chilenischen La Parva schwer gestürzt. Berichten zufolge erlitt der Speed-Spezialist ein Schädeltrauma.

Der 25-Jährige wurde sofort auf der Piste von Rettungskräften versorgt und im Anschluss mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Santiogo de Chile geflogen. Dort wurde Franzoso ins künstliche Koma versetzt.

Ski Alpin: Verband in Kontakt mit Sanitätern

Nach den Geschehnissen teilte der italienische Skiverband FISI in einem Statement mit: „Die medizinische Kommission der FISI steht in ständigem Kontakt mit den chilenischen Sanitätern, die die Situation beobachten. Updates zum Zustand des jungen italienischen Athleten werden folgen.“