Trauer um 18-Jährigen! Ski-Talent stirbt nach Sturz

Große Trauer in Italien: Ski -Talent Marco Degli Uomini ist nach einem Sturz im Training am Sonntag gestorben. Das teilte der italienische Ski-Verband FISI mit. Der Nachwuchsfahrer wurde nur 18 Jahre alt.

„Wir sind schockiert“, sagte Maurizio Dunnhofer, Präsident des Regionalverbands Friuli Venezia Giulia (FISI FVG). „Die Welt des regionalen und nationalen Skisports steht der Familie und dem Skiklub Monte Dauda in diesem sehr schwierigen Moment bei.“

Das Unglück ereignete sich am Monte Zoncolan. Nach Informationen des italienischen Rundfunks RAI stürzte der Speed-Spezialist beim Aufwärmen auf einer Piste neben der eigentlichen Rennstrecke, auf der er später als Vorläufer des Super-G der regionalen Kindermeisterschaften an den Start gehen sollte.

Degli Uomini kam demnach nach einem Sprung zu Fall und landete im Fangnetz. Dabei soll er mehrere Knochenbrüche erlitten haben, aber zunächst noch bei Bewusstsein gewesen sein. Im Krankenhaus von Tolmezzo habe sich sein Zustand dann allerdings verschlechtert, woraufhin er auf die Intensivstation in Udine verlegt wurde. Dort wurde er am Sonntag für tot erklärt.

Große Trauer um Ski-Talent: „Eine Tragödie“

Sein Skiklub postete auf Instagram ein Bild von Degli Uomini auf der Piste. „So wollen wir dich in Erinnerung behalten, Marco, mit Freude am Skifahren, demselben Sport, der dich so tragisch von uns allen genommen hat“, schrieb der Verein dazu. „Danke für dein großes Herz. Danke für deine Aufrichtigkeit. Danke für deine Loyalität und Fairness. Du wirst immer bei uns bleiben.“