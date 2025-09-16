Wintersport-Legende Vonn reagiert auf Ski-Tragödie!

Am Montag erschütterte eine Todesmeldung die Welt des Skisports. Der Italiener Matteo Franzoso erlag nach einem schweren Trainingssturz bei der Saisonvorbereitung in Chile seinen Verletzungen. Er starb einen Tag vor seinem 26. Geburtstag.
Vonn reagiert auf Ski-Tragödie
Die Anteilnahme ist entsprechend groß. Ski-Superstar Lindsey Vonn teilte ein Bild des Sportlers in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: „Das ist unglaublich traurig. Vor drei Wochen bin ich genau diese Piste gefahren ... Ruhe in Frieden, Matteo. Mein aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie und seinen Angehörigen.“
Ski Alpin: Große Anteilnahme nach Tod von Franzoso
Unter dem dazugehörigen Post von Eurosport Italia drückte auch Aleksander Aamodt Kilde seine Trauer aus. Der norwegische Skistar kommentierte in Form von Emojis – genau wie Biathletin Lisa Vittozzi.
Auch unter dem Verkündungspost des italienischen Skiverbandes fanden sich unzählige Beileidsbekundungen.
Franzoso war am vergangenen Samstag bei einem scheinbar harmlosen Sprung im oberen Bereich der Strecke unglücklich gestürzt und mit dem Kopf gegen einen Zaun geprallt. Er erlitt ein schweres Schädelhirntrauma und starb schließlich im Beisein seiner Familie.