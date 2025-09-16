Wintersport-Legende Vonn reagiert auf Ski-Tragödie!

Franziska Wendler 16.09.2025 • 11:40 Uhr Der Tod von Matteo Franzoso erschüttert den Skisport. Auch Superstar Lindsey Vonn zeigt ihre Anteilnahme.

Am Montag erschütterte eine Todesmeldung die Welt des Skisports. Der Italiener Matteo Franzoso erlag nach einem schweren Trainingssturz bei der Saisonvorbereitung in Chile seinen Verletzungen. Er starb einen Tag vor seinem 26. Geburtstag.

Die Anteilnahme ist entsprechend groß. Ski-Superstar Lindsey Vonn teilte ein Bild des Sportlers in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: „Das ist unglaublich traurig. Vor drei Wochen bin ich genau diese Piste gefahren ... Ruhe in Frieden, Matteo. Mein aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie und seinen Angehörigen.“

Ski Alpin: Große Anteilnahme nach Tod von Franzoso

Unter dem dazugehörigen Post von Eurosport Italia drückte auch Aleksander Aamodt Kilde seine Trauer aus. Der norwegische Skistar kommentierte in Form von Emojis – genau wie Biathletin Lisa Vittozzi.

Auch unter dem Verkündungspost des italienischen Skiverbandes fanden sich unzählige Beileidsbekundungen.