"Macht mich wütend!" Ski-Ikone teilt kräftig aus

SPORT1 29.10.2025 • 13:16 Uhr Ski-Legende Lara Gut-Behrami kritisiert junge Skirennfahrerinnen. Die Schweizerin wirft ihnen mangelnden Ehrgeiz vor.

Ski-Star Lara Gut-Behrami hat sich im Rahmen des Weltcup-Auftakts in Sölden über den mangelnden Ehrgeiz der nächsten Ski-Generation ausgelassen.

„Es macht mich wütend, wenn ich junge Skirennfahrerinnen sehe, die hochkommen und sich nicht qualifizieren und einem das Gefühl geben, es sei okay. Das ist es nicht!“, ärgerte sich die 34-Jährige auf einer Podiumsdiskussion.

Mit einem 25. Platz dürfe man sich nicht zufriedengeben, so die Schweizerin, die am Wochenende den dritten Platz beim Riesenslalom einfuhr.

Wintersport-Star Gut-Behrami: „Was ich aus der Vergangenheit vermisse ...“

Eine entscheidende Rolle dabei spielen für Gut-Behrami die sozialen Medien. „Jetzt haben wir Social Media, es ist wichtiger, dass dich jeder mag, dass man ein freundliches Gesicht macht“, schilderte sie ihre Eindrücke.