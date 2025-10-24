Ski Alpin: Der Weltcup-Auftakt der Frauen in Sölden live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 25.10.2025 • 07:00 Uhr In Sölden startet am Samstag die Ski-Weltcup-Saison. Die Frauen machen mit dem Riesenslalom den Auftakt.

Endlich startet wieder die Ski-Alpin-Saison! Der Weltcup-Auftakt findet am Samstag in Sölden mit dem Riesenslalom der Frauen statt. Die Athletinnen erwartet dort eine der steilsten und schwierigsten Pisten im Kalender. Der Start erfolgt auf über 3.000 Metern über dem Meeresspiegel.

Als Top-Favoritin gilt die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Aus deutscher Sicht sind vier Läuferinnen dabei: Lena Dürr, Emma Aicher, Fabiana Dorigo und Jessica Hilzinger. Der erste Lauf startet um 10 Uhr. Nach einer kurzen Pause geht es am Rettenbachferner mit dem zweiten Durchgang um 13 Uhr weiter.

Ski alpin: Hier können Sie den Weltcup-Auftakt in Sölden live verfolgen

TV : ZDF, Eurosport

: ZDF, Eurosport Livestream : sportstudio.de, DAZN

: sportstudio.de, DAZN Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Sölden? „Da muss man sich runterkämpfen“

Die besten Chancen auf ein Top-Resultat rechnen sich Dürr und Aicher aus. „Meine Vorbereitung über den Sommer war sehr gut, und auch die letzten Trainingseinheiten liefen nach Plan. Das Rennhangtraining in Sölden war sehr anspruchsvoll, aber für mich nochmal wichtig, da man nicht oft die Chance hat, eine komplette Lauflänge zu trainieren“, sagte Dürr.