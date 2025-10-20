Newsticker
Wintersport>

Ski-Ass teilt schockierende Bilder von Verletzung

Flora Dolci verletzte sich bei einem Paragliding-Unfall. Nun verbreitet die Langläuferin Bilder ihrer schweren Verletzung.
© IMAGO/MAXPPP
Annabella Aulinger
Flora Dolci hat bei einem Paragliding-Unfall schwere Verletzungen erlitten. Nun hat die WM-Neunte im Langlauf die schlimmen Bilder ihrer Rückenverletzung in den sozialen Medien geteilt.

Auf den Bildern war eine lange Narbe zu sehen, die sich über die untere Hälfte ihres Rückens erstreckt. Ihre Wirbelsäue wurde mit mehreren Schrauben fixiert und die Wunde mithilfe von medizinischen Fäden zusammengehalten.

Verletzungen doch „schlimmer als man dachte“

„Der Arzt erklärte mir, dass es schlimmer ist als man dachte: Er ist überrascht, dass ich meine Beine noch bewegen kann, denn ein Teil meines vierten Lendenwirbels ist gebrochen – an einer Stelle, die aus Nerven des Rückenmarks besteht“, schrieb Dolci zu den Bildern auf Instagram.

Zudem veröffentlichte die 26-Jährige Bilder der CT-Untersuchung ihrer verletzten Wirbelsäule sowie ihres eingegipsten Fußes. „Der Gips heilt all die kleinen Brüche, deren Namen ich mir gar nicht gemerkt habe“, schrieb sie dazu.

Beigefügt waren zwei Texte, die eines Tagebucheintrags ähnelten – einer vom Tag des Unfalls und einer von den Tagen nach der Operation.

Dolci hat eine schnelle Genesung im Visier

Dolci wolle sich nun auf ihre Heilung und ein schnelles Comeback konzentrieren. Doch bis zu einer vollständigen Genesung kann es bis zu sechs Monate dauern, hieß es in einem früheren Bericht.

„In diesem Winter werde ich keine Siege oder Erfolge auf Skiern feiern können, aber in den letzten Tagen habe ich kleine Erfolge erzielt: aufstehen, gehen, bei einfachen Dingen unabhängiger sein“, schrieb Dolci.

