Österreichischer Skisprung-Star legt Baby-Pause ein

Freudige Nachrichten für Stefan Kraft: Der Skisprung-Star und seine Frau Marisa erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Aufgrund dessen hat der 32-Jährige die Erlaubnis vom österreichischen Team bekommen, zurück zu seiner Frau zu reisen. Die Geburt steht kurz bevor.
Skisprung-Star legt Baby-Pause ein
„Es ist daheim alles ruhig. Ich möchte aber unbedingt bei der Geburt dabei sein“, erklärte Kraft, der am Samstag dadurch das nächste Springen in Ruka (Finnland) verpassen wird.
Skispringen: Kraft wird zum ersten Mal Vater
Im August gab der Österreicher bekannt, dass er zum ersten Mal Vater wird. Auf Instagram teilte er zusammen mit seiner Frau ein Video, in welchem die werdenden Eltern an einem Pool mit Bergkulisse sitzen und Kraft seiner Marisa ein Bier anbietet. Diese winkt ab und nimmt eine Flasche Wasser.
Danach stellt der Skisprung-Star einen kleinen Campingstuhl mit einer Baby-Puppe zwischen sich und seine Frau. Nach einem Kuss zeigt die Familie Kraft ein Foto mit einem Ultraschallbild in die Kamera. Unter dem Video schreiben Stefan und Marisa Kraft: „Dinge werden sich ändern - ein spannendes neues Kapitel wartet.“
Noch vor wenigen Tagen schrieb der dreimalige Gesamtweltcupsieger Geschichte: Er verdrängte beim Springen in Falun (Schweden) Janne Ahonen von Platz 1 in der ewigen Liste der Athleten mit den meisten Weltcuppunkten.