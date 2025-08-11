"Spannendes neues Kapitel!" Baby-Glück bei Skisprung-Star

Stefan Kraft und seine Frau Marisa erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Das gab der dreimalige Sieger des Skisprung-Gesamtweltcups auf Instagram bekannt.
Skisprung-Star im Baby-Glück
In einem Video sitzen die werdenden Eltern an einem Pool mit Bergkulisse. Kraft will seiner Frau ein Bier anbieten. Diese winkt ab und nimmt eine Flasche Wasser.
Danach stellt der Skisprung-Star einen kleinen Campingstuhl mit einer Baby-Puppe zwischen sich und seine Frau. Nach einem Kuss zeigt die Familie Kraft ein Foto mit einem Ultraschallbild in die Kamera.
Unter dem Video schreiben Stefan und Marisa Kraft: „Dinge werden sich ändern - ein spannendes neues Kapitel wartet.“
Paar ist seit 2022 verheiratet
Das österreichische Skisprung-Ass heiratete seine Frau bereits 2022. Ein Jahr später feierte das Ehepaar eine Traumhochzeit in der Steiermark.
Kraft bereitet sich derzeit auf die kommende Skisprung-Saison vor. Der 32-Jährige klagte zuletzt allerdings über Knieprobleme.
„Nach dem Saisonende war ich drei Wochen krank, da hat wohl alles losgelassen. Dann lief es einen Monat gut, ehe ich mir bei einer tiefen Kniebeuge die Patellasehne überreizt habe. Das zieht sich jetzt schon seit eineinhalb Monaten. Ich kann wohl viel machen, aber nicht springen“, schilderte Kraft der Kleinen Zeitung.
Dem Sommer-Grand-Prix der Skispringer blieb der Pongauer deshalb zuletzt fern.