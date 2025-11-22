"Grauenhaft, absolut unglaublich!" Ski-Alpin-Star gibt Frust-Interview in der ARD

Dominik Hager 22.11.2025 • 12:05 Uhr Eigentlich strotzt Ski-Star Lucas Pinheiro Braathen aktuell vor Selbstvertrauen. Nach einem schweren Fehler beim Weltcup-Rennen in Gurgl zeigt sich der Brasilianer jedoch mächtig angefressen.

Der Weltcup-Slalom von Gurgl hatte für die alpinen Rennfahrer schon in Durchgang eins so einige Herausforderungen parat. Insbesondere der Schnee brachte einige Top-Stars zur Verzweiflung. Zu diesen gehörte auch Lucas Pinheiro Braathen, der gleich nach wenigen Toren ordentlich in die Bredouille geriet.

„Großer Fehler, mei oh mei“, rief ARD-Experte Felix Neureuther im Live-Kommentar, nachdem dem schillernden Brasilianer der Außenski weggefahren war. „Das war kein optimaler Lauf. Er findet den Außenski nicht“, lautete Analyse des Ex-Profis.

Braathen völlig ratlos

Der schon im Zielraum sichtlich angefressene Braathen machte auch im Interview mit der ARD keinen Hehl daraus, dass er an Lauf eins so gar keine Freude fand: „Es war wirklich horrible - ich weiß das richtige deutsche Wort dafür noch nicht“, sagte Braathen auf Deutsch - ehe Reporter Markus Othmer aushalf: „Grauenhaft!“

Braathen führte dann aus: „Es war absolut unglaublich. Ich hatte keine Ahnung, wie man auf dem Schnee Skifahren kann. Wir haben besichtigt und jetzt war es ein ganz anderes Gefühl“, erklärte er weiter.

„Ich war Läufer eins und hatte so viele Probleme. Es ist wirklich schwierig. Ich muss das jetzt vor dem zweiten Lauf analysieren. Das funktioniert so nicht“, machte er deutlich.

Braathen trotz Fehler noch mit allen Chancen in Lauf zwei

Braathen war allerdings nicht der einzige Athlet, der Schwierigkeiten mit den anspruchsvollen Schneeverhältnissen hatte. Folgerichtig hat der 25-Jährige auch noch alle Chancen, den Spieß im zweiten Lauf umzudrehen. Mit gut sieben Zehntel Rückstand reichte es nach 40 Startern immerhin zu Platz elf.

Im zweiten Lauf (ab 13:30 Uhr im LIVETICKER) könnte Braathen von der etwas früheren Startnummer im Vergleich zu seinen Hauptrivalen profitieren und noch einen Angriff auf den Führenden, Atle Lie McGrath, starten. Linus Straßer liegt als Fünftplatzierter (nach 40 Startern) ebenfalls in Lauerstellung.