Wintersport: Ski-Star Lindsey Vonn teilt Hassnachricht

Immer wieder bekommen Profisportler Hassnachrichten zugeschickt. Nun hat Ski-Star Lindsey Vonn darauf aufmerksam gemacht.
Ski-Star teilt Hassnachricht
Lindsey Vonn wird Opfer von Hassnachrichten in den sozialen Netzwerken. Der Ski-Star teilt sie öffentlich auf Instagram.
In ihrer Instagram-Story teilte sie eine Hassnachricht, die sie zuletzt erhielt.
Ski-Star Vonn reagiert auf Hassnachricht
Darin stand: „Du bist absolut ekelhaft. Kein Vorbild. Ich freue mich, wenn du verletzt bist und hoffe, du verpasst Olympia, du widerwärtige ‚Amerikanerin‘. Fahr mit dem Ski gegen einen Baum.“
Die 41-Jährige reagierte auf die Direktnachricht, machte einen Screenshot davon und kommentierte in ihrer Story: „Einer der Nachteile von Social Media. Danke, dass du mir den Tod wünschst, Brad…“