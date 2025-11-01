Wintersport: Ski-Star Lindsey Vonn teilt Hassnachricht

SPORT1 01.11.2025 • 12:45 Uhr Lindsey Vonn wird Opfer von Hassnachrichten in den sozialen Netzwerken. Der Ski-Star teilt sie öffentlich auf Instagram.

Immer wieder bekommen Profisportler Hassnachrichten zugeschickt. Nun hat Ski-Star Lindsey Vonn darauf aufmerksam gemacht.

In ihrer Instagram-Story teilte sie eine Hassnachricht, die sie zuletzt erhielt.

Ski-Star Vonn reagiert auf Hassnachricht

Darin stand: „Du bist absolut ekelhaft. Kein Vorbild. Ich freue mich, wenn du verletzt bist und hoffe, du verpasst Olympia, du widerwärtige ‚Amerikanerin‘. Fahr mit dem Ski gegen einen Baum.“