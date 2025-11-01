Newsticker
Wintersport: Ski-Star Lindsey Vonn teilt Hassnachricht

Ski-Star teilt Hassnachricht

Lindsey Vonn wird Opfer von Hassnachrichten in den sozialen Netzwerken. Der Ski-Star teilt sie öffentlich auf Instagram.
Ski-Legende Lindsey Vonn spricht über ihr mögliches Comeback bei den Olympischen Winterspielen 2026. Nach einer langen Leidenszeit fühlt sich die 41-Jährige schmerzfrei und will es vor allem ihren Kritikern noch einmal zeigen.
SPORT1
Immer wieder bekommen Profisportler Hassnachrichten zugeschickt. Nun hat Ski-Star Lindsey Vonn darauf aufmerksam gemacht.

In ihrer Instagram-Story teilte sie eine Hassnachricht, die sie zuletzt erhielt.

Ski-Star Vonn reagiert auf Hassnachricht

Darin stand: „Du bist absolut ekelhaft. Kein Vorbild. Ich freue mich, wenn du verletzt bist und hoffe, du verpasst Olympia, du widerwärtige ‚Amerikanerin‘. Fahr mit dem Ski gegen einen Baum.“

Die 41-Jährige reagierte auf die Direktnachricht, machte einen Screenshot davon und kommentierte in ihrer Story: „Einer der Nachteile von Social Media. Danke, dass du mir den Tod wünschst, Brad…“

