Ski Alpin>

Ski-Superstar Lindsey Vonn bricht Trainingslager ab - "Um meinen Leo zu sehen"

Vonn bricht Trainingslager ab

Lindsey Vonn bereitet sich auf die Olympia-Saison vor. Ihr Trainingslager in Chile endet jedoch aus einem bestimmten Grund früher als geplant.
SPORT1
Im Rahmen der Vorbereitung auf die Olympia-Saison absolvierte Lindsey Vonn zuletzt mit ihrem Trainer Aksel Lund Svindal ein Trainingslager in Chile - dieses musste sie jedoch früher beenden als ursprünglich geplant. Den Grund dafür verriet der Ski-Superstar auf Instagram.

Auf der Plattform postete Vonn eine Reihe Bilder vom Training im Schnee und schrieb zunächst: „Vielen Dank für eine großartige Sommervorbereitung an alle, die geholfen haben, es zu realisieren, einschließlich Mutter Natur.“

Sie führte aus: „Leider musste ich einen Tag früher nach Hause fahren, um meinen Leo zu sehen... mein Junge wird alt, aber hält noch durch. Seine Kraft gibt mir Kraft. Wir schaffen das.“

Vonns Hund leidet an Krebs

Bei Leo handelt es sich um Vonns Hund. Im vergangenen Jahr hatte die 40-Jährige bekannt gegeben, dass der Vierbeiner an Krebs leidet. Er war daraufhin in chemotherapeutischer Behandlung. Neben Leo hat Vonn noch eine Hündin.

Die erfahrene Skirennläuferin steht vor ihrer ersten kompletten Saison seit ihrem Comeback im Dezember 2024.

Im Februar steigt mit den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo das Saison-Highlight, bei dem Vonn natürlich an den Start gehen will.

