Deutscher Ski-Coup! Aicher schlägt Vonn - Neureuther aus dem Häuschen

Moritz Thienen 13.12.2025 • 11:30 Uhr Emma Aicher gewinnt die Abfahrt in St. Moritz. Die 22-Jährige schlägt Lindsey Vonn knapp.

Was für eine unglaubliche Leistung von Emma Aicher! Die Deutsche Ski-Fahrerin siegt in der Abfahrt von St. Moritz.

Mit ihrer tollen Fahrt überflügelte sie sogar Lindsey Vonn, die sich nach ihrem Coup vom Vortag mit Platz zwei zufriedengeben musste. „Ich bin sehr zufrieden. Ich habe einfach versucht, es laufen zu lassen und mit mehr Zug zu fahren. Das hat sehr gut funktioniert“, freute sich Aicher in der ARD.

„Yes, Baby“, brüllte der begeisterte ARD-Experte Felix Neureuther, als Aicher die Ziellinie mit der schnellsten Zeit überquerte: „Da hat die Emma mal den Finger gehoben und es allen gezeigt.“

„Emma Aicher schlägt Lindsey Vonn. Was ist denn hier los?“, freute sich auch Kommentator Tobias Barnerssoi: „Ist das wieder ein Rennen, unglaublich!“

Ski Alpin: Aicher schlägt Vonn knapp

In einer Zeit von 1:30,50 Minuten sicherte sich Aicher ihren insgesamt dritten Weltcupsieg.

Die 22-Jährige distanzierte Vonn damit um 24 Hundertstel. Dritte wurde Sofia Goggia aus Italien.

Noch während das Rennen lief, holte Felix Neureuther zum Loblied auf Aicher aus: „Hut ab heute vor der Emma. Sie ist heute so genial gefahren. Ich muss das immer wieder betonen. Die Emma fährt alle Disziplinen. Das heißt, sie hat keine Zeit zu trainieren.“

„Braucht sie auch gar nicht mehr“, unterbracht ihn Kommentator Barnerssoi lachend. Zumindest heute gab es definitiv nichts zu verbessern.

Kira Weidle-Winkelmann platzierte sich mit 1,34 Sekunden Rückstand auf Rang 14 (+1,34 Sekunden). Die nationale Olympianorm hatte sie am Freitag mit Rang acht erfüllt. Eine bessere Platzierung am Samstag vergab Weidle Winkelmann durch einen Fehler im oberen Streckenteil, als sie nach einem misslungen Sprung beinahe auf dem Hosenboden gelandet wäre.

