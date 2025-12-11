Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DARTS-WM
FUSSBALL
EUROPA LEAGUE
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
HANDBALL
WINTERSPORT
FORMEL 1
US-SPORT
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Wintersport>

Ein Jahr nach Horror-Sturz: Ski-Star mit emotionaler Rückkehr

Emotionale Rückkehr nach Horror-Sturz

Vor rund einem Jahr zog sich Cyprien Sarrazin bei einem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu. Nun kehrt der französische Skirennläufer auf die Piste zurück.
Cyprien Sarrazin stürzte im Dezember 2024 schwer
Cyprien Sarrazin stürzte im Dezember 2024 schwer
© IMAGO/GEPA pictures
Felix Kunkel
Vor rund einem Jahr zog sich Cyprien Sarrazin bei einem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu. Nun kehrt der französische Skirennläufer auf die Piste zurück.

Fast ein Jahr nach seinem Horror-Sturz, der ihn in Lebensgefahr brachte, hat sich der Franzose Cyprien Sarrazin erstmals wieder auf Skiern präsentiert. Der Kitzbühel-Sieger von 2024 veröffentlichte bei Instagram ein Video, das zeigt, wie er auf einer flachen Abfahrt Schwünge macht.

Zugleich verdeutlichte Sarrazin, was ihm die Rückkehr auf die Piste bedeutet. „Dieses Gefühl war gut... nichts kann das übertreffen!“, schrieb er zu seinem Video.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Und weiter: „Es war richtig, mir Zeit zu lassen. Vielleicht ist mir noch nicht ganz klar, wie weit ich schon gekommen bin. Wahrscheinlich, weil es noch ein langer Weg ist, bis ich wieder so Ski fahren kann, wie ich es möchte, ohne Schmerzen in den Knien.“

Ski-Star nach Horror-Sturz zurück: „Mehr als ein positiver erster Schritt“

Auch wenn ein zeitnahes Comeback als Skirennläufer noch keine Option darstellt, ist der 31-Jährige mit seiner Entwicklung äußerst zufrieden: „Das ist ein mehr als ein positiver erster Schritt“, betonte Sarrazin.

Der Franzose war im Dezember 2024 auf der berüchtigten Stelvio-Piste im italienischen Bormio schwer gestürzt. Er zog sich dabei unter anderem schwere Verletzungen am Kopf zu und musste aufgrund von Blutgerinnseln im Gehirn notoperiert werden.

Später sprach Sarrazin ausführlich über die Folgen seines Sturzes und gab an, nur knapp dem Tod entkommen zu sein.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite