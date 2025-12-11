Ein Jahr nach Horror-Sturz: Ski-Star mit emotionaler Rückkehr

Fast ein Jahr nach seinem Horror-Sturz, der ihn in Lebensgefahr brachte, hat sich der Franzose Cyprien Sarrazin erstmals wieder auf Skiern präsentiert. Der Kitzbühel-Sieger von 2024 veröffentlichte bei Instagram ein Video, das zeigt, wie er auf einer flachen Abfahrt Schwünge macht.
Emotionale Rückkehr nach Horror-Sturz
Zugleich verdeutlichte Sarrazin, was ihm die Rückkehr auf die Piste bedeutet. „Dieses Gefühl war gut... nichts kann das übertreffen!“, schrieb er zu seinem Video.
Und weiter: „Es war richtig, mir Zeit zu lassen. Vielleicht ist mir noch nicht ganz klar, wie weit ich schon gekommen bin. Wahrscheinlich, weil es noch ein langer Weg ist, bis ich wieder so Ski fahren kann, wie ich es möchte, ohne Schmerzen in den Knien.“
Ski-Star nach Horror-Sturz zurück: „Mehr als ein positiver erster Schritt“
Auch wenn ein zeitnahes Comeback als Skirennläufer noch keine Option darstellt, ist der 31-Jährige mit seiner Entwicklung äußerst zufrieden: „Das ist ein mehr als ein positiver erster Schritt“, betonte Sarrazin.
Der Franzose war im Dezember 2024 auf der berüchtigten Stelvio-Piste im italienischen Bormio schwer gestürzt. Er zog sich dabei unter anderem schwere Verletzungen am Kopf zu und musste aufgrund von Blutgerinnseln im Gehirn notoperiert werden.
Später sprach Sarrazin ausführlich über die Folgen seines Sturzes und gab an, nur knapp dem Tod entkommen zu sein.