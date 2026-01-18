Bei Rückkehr nach Handbruch: Morgan knackt Olympia-Norm

SID 18.01.2026 • 18:46 Uhr Die 23-Jährige Annika Morgan hatte nur eine Quali-Chance - die nutzte sie.

Snowboarderin Annika Morgan hat rund anderthalb Monate nach ihrem Handbruch die Olympia-Norm geknackt. Die 23-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen fuhr im Slopestyle-Wettbewerb der Laax Open in der Schweiz auf Platz sechs und erfüllte damit bei ihrer einzigen Chance die Vorgabe für die Winterspiele vom 6. bis 22. Februar in Italien.

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach der Verletzungspause so gut fahre. Jetzt bin ich einfach hungrig auf die Olympischen Spiele“, sagte Morgan von der eine Top-8-Platzierung gefordert war. Bundestrainer Michael Dammert sagte nach dem Finaltag bei schwierigen Windbedingungen: „Das hat sie mega souverän gemacht. Von einer Verletzung zurückzukommen und sich hier unter diesen Bedingungen so zu präsentieren – darauf sind wir als Team sehr stolz.“