Dopingsünderin Walijewa gibt Comeback in Moskau

SID 31.01.2026 • 18:06 Uhr Die 19 Jahre alte Russin wurde bei ihrer Wettkampfrückkehr in Moskau von den anwesenden Fans gefeiert.

Die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa hat nach fast vierjähriger Wettkampfpause wegen einer Dopingsperre ihr viel beachtetes Comeback gegeben.

Bei den russischen Meisterschaften in Moskau zeigte die 19-Jährige am Samstag unter dem Applaus der Zuschauer unter anderem einen Vierfach-Toeloop und lag am ersten Wettkampftag mit 29,28 Punkten auf Rang vier, der die Teilnahme am Finaltag sicherte.

Walijewa wurde von den Fans frenetisch unterstützt, immer wieder waren Plakate und Transparente für sie zu sehen. Nachdem sie auch im Paarlauf mit Mark Kondratjuk gestartet war, sagte sie dem russischen Staatsfernsehen: „Ich liebe diesen Sport und bin so glücklich hier zu sein.“

Eisprinzessin nach Gold bei Olympia positiv getestet

Die Teenagerin war vor den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking, bei denen die Eisprinzessin zunächst Gold mit der Mannschaft gewann, positiv auf das Herzmedikament Trimetazidin getestet worden.