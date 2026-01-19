Russlands schillernde Eiskunstläuferin steht vor dem Comeback

SID 19.01.2026 • 17:52 Uhr Kamila Walijewa will bei den nationalen Meisterschaften ihres Heimatlandes auf das Eis zurückkehren.

Russlands schillernde Eiskunstläuferin Kamila Walijewa steht nach fast vierjähriger Wettkampfpause wegen einer Dopingsperre kurz vor ihrem Comeback.

„Freunde“, schrieb die 19-Jährige in den sozialen Netzwerken: „Ich habe eine Nachricht für Euch: Ich kehre auf das große Eis zurück.“

Ihren eigenen Angaben zufolge will Walijewa, deren Startverbot Ende vergangenen Jahres ausgelaufen war, bei den russischen Meisterschaften am übernächsten Wochenende (31. Januar/1. Februar) in Moskau erstmals wieder für eine internationale Konkurrenz die Schlittschuhe schnüren.

Dopingsperre für die Eisprinzessin

Die Teenagerin war vor den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking, bei denen die Eisprinzessin zunächst Gold mit der Mannschaft gewann, positiv auf das Herzmedikament Trimetazidin getestet worden.