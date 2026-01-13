Eiskunstlauf: Italiens Top-Paar sagt EM-Teilnahme ab

SID 13.01.2026 • 12:59 Uhr Für Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin ist der Weg zum erneuten EM-Gold etwas leichter geworden.

Das deutsche Top-Paar Minerva-Fabienne Hase/Nikita Volodin muss auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung bei der EM im britischen Sheffield einen großen Rivalen weniger fürchten.

Die italienischen WM-Dritten Sara Conti/Niccolo Macii werden nicht in der am Mittwoch beginnenden Paarlauf-Konkurrenz teilnehmen.

Offenbar leichte Verletzung bei Conti

Italienischen Medienberichten zufolge soll die 25 Jahre alte Conti eine leichte Verletzung bis zu den Olympischen Winterspielen Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar vollständig auskurieren.