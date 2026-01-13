Eiskunstlauf: Italiens Top-Paar sagt EM-Teilnahme ab

Das deutsche Top-Paar Minerva-Fabienne Hase/Nikita Volodin muss auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung bei der EM im britischen Sheffield einen großen Rivalen weniger fürchten.
Italiens Top-Paar sagt für EM ab
Für Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin ist der Weg zum erneuten EM-Gold etwas leichter geworden.
Sara Conti und Niccolo Macii gehen nicht bei der EM an den Start
Die italienischen WM-Dritten Sara Conti/Niccolo Macii werden nicht in der am Mittwoch beginnenden Paarlauf-Konkurrenz teilnehmen.
Offenbar leichte Verletzung bei Conti
Italienischen Medienberichten zufolge soll die 25 Jahre alte Conti eine leichte Verletzung bis zu den Olympischen Winterspielen Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar vollständig auskurieren.
Die Paarlauf-Konkurrenz beginnt am Mittwoch (14.00 Uhr/MEZ) mit dem Kurzprogramm. Die Kür-Entscheidung fällt am Donnerstag (20.00 Uhr/MEZ/Eurosport 2). Als zweites deutsches Duo gehen die ehemaligen EM-Dritten Annika Hocke/Robert Kunkel aus Berlin an den Start.