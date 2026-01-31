Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
HANDBALL-EM
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TENNIS
WINTERSPORT
US-SPORT
OLYMPIA
DARTS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Wintersport>

Experte über Vonn: "Sie hätte auch den Krankenwagen nehmen können"

Vonn-Sturz: Experte wundert sich

Lindsey Vonn wird nach ihrem Sturz bei der Abfahrt von Crans-Montana mit einem Helikopter aus dem Ziel abgeholt. Experte Marco Büchel wundert sich ein wenig.
Ski-Legende Lindsey Vonn spricht über ihr mögliches Comeback bei den Olympischen Winterspielen 2026. Nach einer langen Leidenszeit fühlt sich die 41-Jährige schmerzfrei und will es vor allem ihren Kritikern noch einmal zeigen.
Johannes Vehren
Lindsey Vonn wird nach ihrem Sturz bei der Abfahrt von Crans-Montana mit einem Helikopter aus dem Ziel abgeholt. Experte Marco Büchel wundert sich ein wenig.

Einen Tag nach dem Sturz von Lindsey Vonn während der Abfahrt von Crans-Montana ist leichte Verwunderung aufgekommen. Grund dafür ist die Art und Weise, wie sie von der Strecke abtransportiert wurde.

Nach der medizinischen Behandlung abseits der Strecke fuhr Vonn eigenständig ins Ziel. Daraufhin wurde sie aber mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht.

Vonns Abtransport sorgt für Diskussionen

„Da kann man schon darüber diskutieren, weil sie konnte ja Skifahren“, erklärte der ehemalige Skirennfahrer Marco Büchel am Samstagmorgen im ZDF.

Er fügte hinzu: „Der Krankenwagen stand nur 30 Meter entfernt, den hätte sie auch nehmen können, aber natürlich geht es mit dem Helikopter schneller.“

Daraufhin ergänzte Moderatorin Amelie Stiefvatter: „Und vielleicht war auch etwas Show dabei…“ Büchel antwortete lachend: „Das hast du jetzt gesagt.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite