Experte über Vonn: "Sie hätte auch den Krankenwagen nehmen können"

Johannes Vehren 31.01.2026 • 11:39 Uhr Lindsey Vonn wird nach ihrem Sturz bei der Abfahrt von Crans-Montana mit einem Helikopter aus dem Ziel abgeholt. Experte Marco Büchel wundert sich ein wenig.

Einen Tag nach dem Sturz von Lindsey Vonn während der Abfahrt von Crans-Montana ist leichte Verwunderung aufgekommen. Grund dafür ist die Art und Weise, wie sie von der Strecke abtransportiert wurde.

Nach der medizinischen Behandlung abseits der Strecke fuhr Vonn eigenständig ins Ziel. Daraufhin wurde sie aber mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht.

Vonns Abtransport sorgt für Diskussionen

„Da kann man schon darüber diskutieren, weil sie konnte ja Skifahren“, erklärte der ehemalige Skirennfahrer Marco Büchel am Samstagmorgen im ZDF.

Er fügte hinzu: „Der Krankenwagen stand nur 30 Meter entfernt, den hätte sie auch nehmen können, aber natürlich geht es mit dem Helikopter schneller.“