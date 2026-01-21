Rettungshubschrauber im Einsatz! Schwerer Sturz im Abfahrtstraining

SPORT1 21.01.2026 • 15:06 Uhr Der Franzose Ken Caillot stürzt im Abfahrtstraining der Streif schwer und muss mit einem Helikopter abtransportiert werden.

Große Sorgen um den Franzosen Ken Caillot! Beim zweiten Abfahrtstraining auf der legendären Streif in Kitzbühel ist der Ski-Star am Mittwoch schwer gestürzt.

Kurz vor der Schlüsselstelle „Mausefalle“ unterlief Caillot ein schlimmer Fehler, durch den er rund 40 Meter durch die Luft geschleudert wurde und hart auf der Piste landete.

Der 27-Jährige war glücklicherweise bei Bewusstsein, musste aber mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Eine offizielle Mitteilung zur Schwere seiner Verletzung gibt es bislang nicht. Durch das Öffnen des im Anzug verbauten Airbags wurden jedoch mutmaßlich noch schwerere Verletzungen verhindert.

Caillot kann sich aufsetzen und kommunizieren

Nach dem Sturz war das Training für rund zehn Minuten unterbrochen, während sich das medizinische Personal um Caillot kümmerte. Zuschauer konnten derweil beobachten, wie sich der Franzose aufsetzen und mit den Ersthelfern kommunizieren konnte.

Die Abfahrt auf der legendären Streif gehört zu den prestigeträchtigsten, aber zugleich gefährlichsten Strecken im Weltcup. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde kommt es immer wieder zu schweren Stürzen und Verletzungen.