Deutsches Duo holt historisches Gold

SID 09.01.2026 • 18:43 Uhr Das Mixed-Team verpasst den Weltcup-Sieg in St. Moritz hauchdünn. Als bestes europäisches Duo holt es dennoch EM-Gold.

Susanne Kreher und Axel Jungk haben im schweizerischen St. Moritz Skeleton-Geschichte geschrieben. Bei der erstmals ausgetragenen Europameisterschaft im Mixed-Team sicherten sich die gebürtigen Sachsen als bestes europäisches Duo den EM-Titel.

Im Weltcup belegten sie mit neun Hundertstelsekunden Rückstand auf die Chinesen Zhao Dan und Yin Zheng den zweiten Platz. Da der Wettbewerb gleichzeitig als EM gewertet wurde, reichte die zweitbeste Gesamtzeit von 2:26,25 Minuten zur Goldmedaille.

Große Freude über EM-Gold für Deutschland

„Dass wir das als Sachsen-Team teilen können, ist ein toller Abschluss des Tages“, sagte Kreher im Interview mit der ARD. Die 27-Jährige aus Annaberg-Buchholz absolvierte die Natureisbahn bei Schneefall in 1:14,13 Minuten und lag damit nur acht Hundertstel Sekunden hinter ihrer chinesischen Konkurrentin.

Axel Jungk machte es sogar noch knapper: Der 34-Jährige aus Zschopau war im Männerlauf lediglich eine Hundertstel Sekunde langsamer als Yin Zheng.

Jungk krönte mit dem Mixed-Erfolg einen erfolgreichen Tag. Im Männer-Einzel hatte der WM-Dritte von 2024 mit nur fünf Hundertstel Rückstand den zweiten Platz belegt. Kurzfristig war Jungk für den ursprünglich vorgesehenen Christopher Grotheer ins Mixed-Team gerückt. Kreher hatte dagegen im Frauen-Einzel am Freitag Rang sechs erreicht.

Dritte im Mixed-Wettbewerb wurden die Italiener Alessandra Fumagalli und Amedeo Bagnis mit 29 Hundertstel Rückstand, was zugleich EM-Silber bedeutete. Bronze sicherten sich Freya Tarbit und Jacob Salisbury (Großbritannien).

Das zweite deutsche Mixed-Team mit Jacqueline Pfeifer und Felix Keisinger kam mit 1,07 Sekunden Rückstand auf den achten Platz.