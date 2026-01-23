Ski Alpin: „Fürchterlicher“ Sturz auf der Streif

Schreckmoment beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel! Beim Super-G kam es zu einem schweren Sturz des Schweizers Arnaud Boisset.
„Fürchterlicher Sturz“ auf der Streif
Direkt nach dem Start seines Laufs, der mit einer Schuss-Passage begann, kam Boisset beim ersten Sprung aus dem Gleichgewicht. Er flog mit dem Oberkörper parallel zur Strecke hinunter und prallte hart auf. Daraufhin rutschte er ins Fangnetz. Binnen weniger Sekunden waren Rettungssanitäter bei ihm.
Ski Alpin: „Ein fürchterlicher Sturz“
„Um Gottes Willen, um Gottes Willen“, reagierte ARD-Kommentator Bernd Schmelzer auf den Sturz und fügte hinzu: „Er klatscht da auf, ein fürchterlicher Sturz von Arnaud Boisset.“
Schmelzer berichtete, dass der 27-Jährige in der Vergangenheit schon einmal übel gestürzt sei: „Er hat sich schwer davon erholt, konnte sich nie richtig überwinden und hatte Panikattacken. In der letzten Saison war es ganz schlimm für ihn, aber jetzt hat er wieder den Anschluss gefunden. Das sah übel aus.“
Schweizer fährt die Piste herunter
Nach kurzer Zeit stand Boisset wieder auf den Beinen und erhielt Applaus vom Publikum. Anschließend fuhr er langsam die Piste hinunter.
„Wenn sie herunterfahren, ist es meist ein gutes Zeichen, das kann man nur hoffen. Es ist Teil des Spiels, speziell hier in Kitzbühel“, meinte Experte Felix Neureuther.
Boissets Landsmann Franjo von Almen, der beim Super-G Zweiter wurde, sagte in der ARD: „Das ist nie schön, vor allem, wenn es ein Teamkollege ist. Es ist ein harter Kampf in Kitzbühel.“