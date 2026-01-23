Ski Alpin: „Fürchterlicher“ Sturz auf der Streif

Johannes Vehren 23.01.2026 • 13:19 Uhr Beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel kommt es zu einem schweren Sturz von Arnaud Boisset. Doch der Schweizer hat offenbar Glück im Unglück.

Schreckmoment beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel! Beim Super-G kam es zu einem schweren Sturz des Schweizers Arnaud Boisset.

Direkt nach dem Start seines Laufs, der mit einer Schuss-Passage begann, kam Boisset beim ersten Sprung aus dem Gleichgewicht. Er flog mit dem Oberkörper parallel zur Strecke hinunter und prallte hart auf. Daraufhin rutschte er ins Fangnetz. Binnen weniger Sekunden waren Rettungssanitäter bei ihm.

Ski Alpin: „Ein fürchterlicher Sturz“

„Um Gottes Willen, um Gottes Willen“, reagierte ARD-Kommentator Bernd Schmelzer auf den Sturz und fügte hinzu: „Er klatscht da auf, ein fürchterlicher Sturz von Arnaud Boisset.“

Schmelzer berichtete, dass der 27-Jährige in der Vergangenheit schon einmal übel gestürzt sei: „Er hat sich schwer davon erholt, konnte sich nie richtig überwinden und hatte Panikattacken. In der letzten Saison war es ganz schlimm für ihn, aber jetzt hat er wieder den Anschluss gefunden. Das sah übel aus.“

Schweizer fährt die Piste herunter

Nach kurzer Zeit stand Boisset wieder auf den Beinen und erhielt Applaus vom Publikum. Anschließend fuhr er langsam die Piste hinunter.

„Wenn sie herunterfahren, ist es meist ein gutes Zeichen, das kann man nur hoffen. Es ist Teil des Spiels, speziell hier in Kitzbühel“, meinte Experte Felix Neureuther.